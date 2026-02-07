Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Transmite ViX el lunes 9 de febrero a las 18 horas.
- Partido: Pumas vs Chivas
- Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
Pumas vs Chivas: Fecha para ver el partido de Liga MX Femenil
El lunes 9 de febrero de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido Pumas vs Chivas.
Pumas vs Chivas: Horario para ver el partido de Liga MX Femenil
El partido Pumas vs Chivas inicia a las 18 horas, tiempo del centro de México, el lunes 9 de febrero de 2026.
Pumas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?
La señal de ViX transmitirá el partido Pumas vs Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.
¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?
Pumas ha tenido un declive en la Liga MX Femenil y llega al partido contra Chivas, tras ser goleador 1-4 por el Atlas.
Tras la Jornada 7 de Liga MX Femenil, Pumas se quedó en 13 puntos en la posición 7 de la competencia.
Chivas es líder de la Liga MX Femenil empatado con Rayadas en 19 unidades. El Rebaño venció 2-0 a Necaxa en su anterior partido.