Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Transmite ViX el lunes 9 de febrero a las 18 horas.

Partido: Pumas vs Chivas

Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

Pumas vs Chivas: Fecha para ver el partido de Liga MX Femenil

El lunes 9 de febrero de 2026 continúa la Jornada 8 de la Liga MX Femenil con el partido Pumas vs Chivas.

Pumas vs Chivas: Horario para ver el partido de Liga MX Femenil

El partido Pumas vs Chivas inicia a las 18 horas, tiempo del centro de México, el lunes 9 de febrero de 2026.

Pumas vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de Liga MX Femenil?

La señal de ViX transmitirá el partido Pumas vs Chivas en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Pumas ha tenido un declive en la Liga MX Femenil y llega al partido contra Chivas, tras ser goleador 1-4 por el Atlas.

Tras la Jornada 7 de Liga MX Femenil, Pumas se quedó en 13 puntos en la posición 7 de la competencia.

Chivas es líder de la Liga MX Femenil empatado con Rayadas en 19 unidades. El Rebaño venció 2-0 a Necaxa en su anterior partido.