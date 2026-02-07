La Jornada 8 de la Liga MX Femenil continúa el lunes 9 de febrero con el partido Rayadas vs Toluca. ViX transmite a las 20 horas.
- Partido: Rayadas vs Toluca
- Fecha: Lunes 9 de febrero
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX
Rayadas vs Toluca: A qué hora ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil
La Jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrenta a Rayadas vs Toluca en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.
Rayadas vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil?
La señal de la plataforma ViX transmitirá el partido Rayadas vs Toluca.
- Partido: Rayadas vs Toluca
- Fecha: Lunes 9 de febrero
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Rayadas y Toluca al partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil vs Toluca?
Rayadas derrotó 2-0 a Tijuana en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil para mantenerse en la cima del torneo.
Con 19 puntos, Rayadas y Chivas comparten el liderato del Clausura 2026.
Toluca ha tenido un buen inicio de torneo en la Liga MX Femenil, y lo confirmó goleando 4-0 a San Luis en su partido previo al duelo contra Rayadas.
La escudra mexiquense suma 18 unidades y es tercer lugar en la Liga MX Femenil, por lo que aspira a quedarse en el liderato tras la Jornada 8.