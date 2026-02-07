La Jornada 8 de la Liga MX Femenil continúa el lunes 9 de febrero con el partido Rayadas vs Toluca. ViX transmite a las 20 horas.

Partido: Rayadas vs Toluca

Fecha: Lunes 9 de febrero

Fase: Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

Rayadas vs Toluca: A qué hora ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil

La Jornada 8 de la Liga MX Femenil enfrenta a Rayadas vs Toluca en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.

Rayadas vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma ViX transmitirá el partido Rayadas vs Toluca.

¿Cómo llegan Rayadas y Toluca al partido de la Jornada 8 de Liga MX Femenil vs Toluca?

Rayadas derrotó 2-0 a Tijuana en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil para mantenerse en la cima del torneo.

Con 19 puntos, Rayadas y Chivas comparten el liderato del Clausura 2026.

Toluca ha tenido un buen inicio de torneo en la Liga MX Femenil, y lo confirmó goleando 4-0 a San Luis en su partido previo al duelo contra Rayadas.

La escudra mexiquense suma 18 unidades y es tercer lugar en la Liga MX Femenil, por lo que aspira a quedarse en el liderato tras la Jornada 8.