Cruz Azul vs América se enfrentan en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria de las Águilas por 1-3.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Cruz Azul vs América.

Cruz Azul vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Cruz Azul vs América es victoria por 1-3 en la cancha del equipo local.

Pronóstico: Cruz Azul 1-3 América

Cruz Azul vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Cruz Azul

Portera: Alejandría Godínez

Defensas: Karol Arcanjo, Leigh-anne Robe, Ivonne Gutiérrez y Araceli Torres

Mediocampistas: Liliana Rodríguez, Daniela Calderón y Valeria Valdez

Delanteras: Aerial Chavarin, Ana Lucía Martínez y Michaela Abam

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke y Kimberly Rodríguez

Mediocampistas: Gabriela García, Nancy Antonio, Jana Gutiérrez y Irene Guerrero

Delanteras: Angelique Montserrat Saldíva, Kiana Palacios y Scarlett Camberos

Cruz Azul vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero. Transmite ViX a las 15:45 horas.

Partido: Cruz Azul vs América

Fase: Jornada 8 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Unidad Deportiva Centenario

Transmisión: ViX

Cruz Azul vs América: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil. (MexSport Agency / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Cruz Azul y América a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Cruz Azul perdió 2-4 en la cancha de Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil. Con 28 puntos, Cruz Azul se ubica en la séptima posición del torneo femenil.

América vio frenado su paso triunfal en la Jornada 7 de Liga MX Femenil, tras empatar 1-1 en cancha del FC Juárez. Las Águilas llegaron a 38 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.