Cruz Azul vs América se enfrentan en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria de las Águilas por 1-3.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Cruz Azul vs América.
Cruz Azul vs América: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Cruz Azul vs América es victoria por 1-3 en la cancha del equipo local.
- Pronóstico: Cruz Azul 1-3 América
Cruz Azul vs América: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul
- Portera: Alejandría Godínez
- Defensas: Karol Arcanjo, Leigh-anne Robe, Ivonne Gutiérrez y Araceli Torres
- Mediocampistas: Liliana Rodríguez, Daniela Calderón y Valeria Valdez
- Delanteras: Aerial Chavarin, Ana Lucía Martínez y Michaela Abam
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Karina Rodríguez, Chidinma Okeke y Kimberly Rodríguez
- Mediocampistas: Gabriela García, Nancy Antonio, Jana Gutiérrez y Irene Guerrero
- Delanteras: Angelique Montserrat Saldíva, Kiana Palacios y Scarlett Camberos
Cruz Azul vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil
Cruz Azul vs América se miden en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero. Transmite ViX a las 15:45 horas.
- Partido: Cruz Azul vs América
- Fase: Jornada 8 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Cruz Azul y América a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul perdió 2-4 en la cancha de Tigres en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil. Con 28 puntos, Cruz Azul se ubica en la séptima posición del torneo femenil.
América vio frenado su paso triunfal en la Jornada 7 de Liga MX Femenil, tras empatar 1-1 en cancha del FC Juárez. Las Águilas llegaron a 38 puntos en el tercer lugar de la Liga MX Femenil.