Pumas vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil.

Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado 0-2.
Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Pumas vs Chivas.
Pumas vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Pumas vs Chivas es victoria del Rebaño Sagrado 0-2 en la cancha del equipo local.
- Pronóstico: Pumas 0-2 Chivas
Pumas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Chivas, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.
Pumas
- Portero: González
- Defensas: Delgado, Dávila, Ramírez y Guerrero
- Mediocampistas: Hernández, Huerta y Flores
- Delanteros: Torres y Bolaños
Chivas
- Portera: Félix
- Defensas: Ferral, Montero y Jaramillo
- Mediocampistas: Franco, González, Valenzuela y Villarreal
- Delanteras: Castro, Casarez y Cervantes
Pumas vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil
Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Transmite ViX el lunes 9 de febrero a las 18 horas.
- Partido: Pumas vs Chivas
- Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?
Pumas ha tenido un declive en la Liga MX Femenil y llega al partido contra Chivas, tras ser goleador 1-4 por el Atlas.
Tras la Jornada 7 de Liga MX Femenil, Pumas se quedó en 13 puntos en la posición 7 de la competencia.
Chivas es líder de la Liga MX Femenil empatado con Rayadas en 19 unidades. El Rebaño venció 2-0 a Necaxa en su anterior partido.