Pumas vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil.

Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado 0-2.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Pumas vs Chivas.

Pumas vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Pumas vs Chivas es victoria del Rebaño Sagrado 0-2 en la cancha del equipo local.

  • Pronóstico: Pumas 0-2 Chivas

Pumas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Chivas, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Pumas

  • Portero: González
  • Defensas: Delgado, Dávila, Ramírez y Guerrero
  • Mediocampistas: Hernández, Huerta y Flores
  • Delanteros: Torres y Bolaños

Chivas

  • Portera: Félix
  • Defensas: Ferral, Montero y Jaramillo
  • Mediocampistas: Franco, González, Valenzuela y Villarreal
  • Delanteras: Castro, Casarez y Cervantes
Pumas vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Transmite ViX el lunes 9 de febrero a las 18 horas.

  • Partido: Pumas vs Chivas
  • Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
  • Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Pumas ha tenido un declive en la Liga MX Femenil y llega al partido contra Chivas, tras ser goleador 1-4 por el Atlas.

Tras la Jornada 7 de Liga MX Femenil, Pumas se quedó en 13 puntos en la posición 7 de la competencia.

Chivas es líder de la Liga MX Femenil empatado con Rayadas en 19 unidades. El Rebaño venció 2-0 a Necaxa en su anterior partido.