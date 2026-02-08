Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es victoria del Rebaño Sagrado 0-2.

Aquí te decimos las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil, Pumas vs Chivas.

Pumas vs Chivas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Pumas vs Chivas es victoria del Rebaño Sagrado 0-2 en la cancha del equipo local.

Pronóstico: Pumas 0-2 Chivas

Pumas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Pumas vs Chivas, en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil.

Pumas

Portero: González

Defensas: Delgado, Dávila, Ramírez y Guerrero

Mediocampistas: Hernández, Huerta y Flores

Delanteros: Torres y Bolaños

Chivas

Portera: Félix

Defensas: Ferral, Montero y Jaramillo

Mediocampistas: Franco, González, Valenzuela y Villarreal

Delanteras: Castro, Casarez y Cervantes

Pumas vs Chivas: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Pumas vs Chivas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil. Transmite ViX el lunes 9 de febrero a las 18 horas.

Partido: Pumas vs Chivas

Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y Chivas a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Pumas ha tenido un declive en la Liga MX Femenil y llega al partido contra Chivas, tras ser goleador 1-4 por el Atlas.

Tras la Jornada 7 de Liga MX Femenil, Pumas se quedó en 13 puntos en la posición 7 de la competencia.

Chivas es líder de la Liga MX Femenil empatado con Rayadas en 19 unidades. El Rebaño venció 2-0 a Necaxa en su anterior partido.