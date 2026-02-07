Tigres vs FC Juárez se encuentran en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero de 2026 a las 18 horas, tiempo del centro de México. Transmite Fox One.

Partido: Tigres vs FC Juárez

Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Fox One

Tigres vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?

El lunes 9 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Tigres vs FC Juárez.

Tigres vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El partido Tigres vs FC Juárez de Liga MX Femenil inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en Fox One.

Tigres Femenil (@TigresFemenil)

¿Cómo llegan Tigres y FC Juárez a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?

Tigres venció a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, con marcador de 4-2, para llegar a 14 puntos en el lugar 14.

FC Juárez frenó al América en la anterior jornada de la competencia femenil, al empatar 1-1 en calidad de local.

Con 11 puntos, FC Juárez visita a Tigres con el objetivo se mejorar su posición en la tabla general.