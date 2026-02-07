Tigres vs FC Juárez se encuentran en la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, el lunes 9 de febrero de 2026 a las 18 horas, tiempo del centro de México. Transmite Fox One.
- Partido: Tigres vs FC Juárez
- Fase: Jornada 8 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Lunes 9 de febrero de 2026
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One
Tigres vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?
El lunes 9 de febrero de 2026 se jugará el partido de la Jornada 8 de la Liga MX Femenil, Tigres vs FC Juárez.
Tigres vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?
El partido Tigres vs FC Juárez de Liga MX Femenil inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en Fox One.
¿Cómo llegan Tigres y FC Juárez a la Jornada 8 de la Liga MX Femenil?
Tigres venció a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, con marcador de 4-2, para llegar a 14 puntos en el lugar 14.
FC Juárez frenó al América en la anterior jornada de la competencia femenil, al empatar 1-1 en calidad de local.
Con 11 puntos, FC Juárez visita a Tigres con el objetivo se mejorar su posición en la tabla general.