Es oficial. Nicolás Larcamón ha dejado de ser el director técnico de Cruz Azul luego de una racha de nueve partidos consecutivos sin victoria y una serie de declaraciones que lo dejaron muy mal parado ante la directiva celeste que este viernes 22 de abril tomó la determinación de destituirlo para dar paso al interinato de Joel Huiqui.

Mediante un comunicado publicado en sus plataformas oficiales de redes sociales, Cruz Azul confirmó el término de la relación con Nicolás Larcamón debido a la inercia negativa en la que el club ha caído, lo cual ha generado molestia entre sus aficionados y por ello, decidieron hacerlo a un lado pese a que los números generales no eran malos. Ahora, Joel Huiqui se encargará de dirigir la Liguilla.

De igual forma, los Cementeros reconocieron que la decisión puede ser polémica, pero dejaron claro que, más allá de versiones periodísticas, se trató de un acto bien pensado y evaluado a conciencia a fin de preservar su proyecto deportivo.

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