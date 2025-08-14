Cristiano Ronaldo y Georgina confirmaron que contraerán matriomnio luego de una relación de una década y una familia que incluye cinco hijos. Fue la pareja del futbolista quien se encargó de confirmar el hecho en redes sociales, lo que de inmediato generó miles de reacciones, pero ahora, también se ha hecho de conocimiento público el monto del divorcio en caso de que lleguen a separarse y este es millonario.

Y es que según la revista TV Guía de Portugal, el millonario acuerdo en caso de un divorcio incluye el hecho de que Cristiano Ronaldo tendría que pagar de forma vitalicia una pensión a Georgina que supera los 114 mil dólares mensuales. Cabe resaltar que este acuerdo este convenio se firmó desde el nacimiento de su primera hija en común, Alana Marta.

Además de eso, si llegan a separarse, Georgina se convertiría en dueña de la mansión de lujo que Cristiano Ronaldo tiene en La Finca, Madrid, la cual está valuada en una suma superior a los 5 millones y medio de euros. Con esto, se reafirma que un divorcio sería millonario para ambas partes.

¿A cuánto asciende la fortuna de Cristiano Ronaldo?

Actualmente, diferentes reportes establecen que la fortuna de Cristiano Ronaldo asciende a 671 millones de dólares, eso sin considerar que hoy en día, tiene un contrato en Arabia con Al-Nassr por un monto de 230 millones de dólares anuales.

Cristiano Ronaldo es el atleta mejor pagado del mundo y su fortuna no es igualada por algún otro deportista toda vez que además de las cantidades ya mencionadas, también percibe ingresos millonarios por conceptos de patrocinios, los cuales se han mantenido con él prácticamente durante toda su carrera.

Dicho todo lo anterior, el acuerdo prenupcial de Cristiano Ronaldo y Georgina permiten al futbolista blindar sus activos ante una posible separación, mientras que a Rodríguez le garantizaría poder tener una solvencia económica importante para ella y sus hijos.

📍Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se comprometieron 💍



CRISTIANO le entregó el anillo cuyo valor apreciado está entre 10 y 12 millones de euros, que corresponde a aproximadamente 216 millones de pesos mexicanos.



De acuerdo con los análisis que han realizado, la sortija… pic.twitter.com/zitSfTNE07 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 12, 2025

Especulan boda secreta de Cristiano Ronaldo con Georgina

En medio de todo esto, recientemente hubo versiones que apuntaron a que Cristiano Ronaldo y Georgina tuvieron una boda secreta debido a imágenes que ella publicó en donde se ve una fiesta, unas iniciales e incluso, recibieron felicitaciones por el hecho.

Sin que haya nada oficial, hubo versiones que apuntaron a la posibilidad de una boda secreta por todos los elementos anteriormente mencionados, pero estas no trascendieron más allá, así que se esperará algún anuncio oficial por parte de la pareja.