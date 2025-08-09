Luego de los reportes que apuntaban a un duelo amistoso entre la Selección Mexicana y la Argentina, algunos fans argentinos reaccionaron en contra del posible partido.

Y es que después de que se reveló que Argentina canceló su gira por China para el mes de octubre, la Selección Mexicana se convirtió en el principal candidato para ser su rival en la fecha FIFA de ese mes.

De inmediato, hubo fans argentinos que se pronunciaron en contra de dicho juego entre México y Argentina, pues señalaron que era más difícil enfrentar a los chinos.

Eran mas dificil los chinos que estos perros de mexico😴😴 — Soydelrojo7 (@elrojo7Lsoy) August 8, 2025

¿La Selección Mexicana sí jugará contra Argentina en un partido amistoso?

Pese a los posibles rumores de que la Selección Mexicana juegue un partido amistoso contra Argentina en el mes de octubre, ese duelo parece haberse caído por completo debido a que México ya tiene juegos para ese tiempo.

De acuerdo con el periodista Mauricio Ymay, la Selección Mexicana no podrá enfrentarse a los campeones del Mundial de Qatar 2022 porque ya tiene compromisos para la fecha FIFA de octubre y ninguno es contra Argentina.

“Les puedo confirmar que la selección mexicana ya tiene sus compromisos de la fecha FIFA de octubre firmados. Y ninguno de los dos es contra Argentina”, escribió en sus redes sociales Mauricio Ymay.

Les puedo confirmar que la selección mexicana ya tiene sus compromisos de la fecha FIFA de octubre firmados. Y ninguno de los dos es contra Argentina. — Mauricio Ymay (@MauricioYmay) August 8, 2025

Cabe mencionar que el tricolor tiene pautado medirse a Colombia y Ecuador en la fecha FIFA de octubre, lo que haría casi imposible que México jugara contra la albiceleste.

¿Cuáles son los rivales de la Selección Mexicana para lo que resta del año?

La Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre podría enfrentarse a Argentina previo al Mundial 2026, sin embargo, reportes afirman que no sería este año por los amistosos que ya tiene confirmados.

En la fecha FIFA de septiembre México se medirá a Japón y Corea del Sur, mientras que en el mes de noviembre tiene pactado otro encuentro con rival por definir en el Estadio BBVA.