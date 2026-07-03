Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, salió a corregir a su hermana Katia Aveiro luego de que esta dijera “de buena fuente” que esta era su última participación deportiva en un Mundial.

Ante ello, Cristiano Ronaldo aclaró que no ha tomado una decisión importante sobre su futuro y que disfrutará el presente Mundial 2026.

“El futuro de Cristiano no es importante ahora mismo… hablaré con mi familia y luego tomaré la mejor decisión… yo no tomo decisiones al fragor del momento, ahora todo se hace con calma… se trata de disfrutar el presente…” Cristiano Ronaldo

Hermana de Cristiano Ronaldo aseguraba que el Mundial 2026 era su despedida

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, dijo a un programa de televisión que su hermano “puede decir adiós” y que “no hoy, pero… esta es la despedida“.

Ello en referencia a su participación en un Mundial como parte de la Selección de Portugal.

Además, agregó que sabía de una fuente muy fiable que este era “el último baile”, lo cual desmintió el propio Cristiano Ronaldo.

Polémicas de Cristiano Ronaldo previo al Portugal vs España

Las declaraciones confrontadas de los hermanos Aveiro se dan previo al partido de octavos de final entre Portugal y España del Mundial 2026, que tendrá lugar el lunes 6 de julio en Dallas, Texas.

Además, se suman quejas sobre el arbitraje en el partido previo de Portugal vs Croacia, que habría beneficiado a la selección ibérica de Cristiano Ronaldo para su pase a octavos de final.