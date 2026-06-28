Los futbolistas Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se encontraron en el Colombia vs Portugal que se jugó este 27 de junio en el Miami Stadium.

Ambas estrellas aparecieron como capitanes de sus respectivas selecciones que se disputaban el primer puesto del Grupo K en el Mundial 2026.

Así fue el encuentro de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el Colombia vs Portugal

Previo a salir a la cancha en el Colombia contra Portugal, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se dieron un abrazo, se saludaron de forma afectuosa y tuvieron una pequeña charla.

El emotivo encuentro fue captado por las cámaras de televisión y de inmediato se hizo viral en redes sociales.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez se encuentran en el Colombia vs Portugal (Especial)

Tras el partido, James Rodríguez habló sobre su amistad con Ronaldo, a quien definió no sólo como un gran atleta, también como un ejemplo, ya que sigue manteniéndose a sus 41 años.

Afirmó que la amistad con Cristiano Ronaldo se dio cuando llegó al Real Madrid, cuando ambos eran más jóvenes y que incluso el capitán de Colombia se la pasaba en su casa.

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez: amigos fuera del Mundial 2026

Los jugadores tienen una buena amistad, ya que coincidieron en el Real Madrid donde compartieron vestidor durante tres temporadas, logrando varios títulos.

James Rodríguez se convirtió en un gran compañero para CR7, al darle varias asistencias para que marcara gol.

En total, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo jugaron juntos 86 partidos.

Por lo que previo a que comenzara su rivalidad en el Colombia vs Portugal decidieron saludarse afectivamente.

Al final del partido, Colombia y Portugal empataron 0-0, aunque hubo varias llegadas de ambos equipos.

La Selección Colombiana se vio muy bien en la cancha con varias llegadas y con una James Rodríguez bastante participativo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, también estivo activo en el encuentro, pese a que no pudo marcar.

Tanto Colombia como Portugal se instalaron en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Cristiano se jugará su pase a octavos contra Croacia; el de James Rodríguez contra Ghana.