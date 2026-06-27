La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activo una alerta amarilla en 7 alcaldías al norte y centro de la CDMX por lluvias intensas y posible granizo.

Para este sábado 27 de junio se advierte sobre los peligros derivados de las condiciones climáticas que se esperan entre las 15:15 y 20:00 horas en la CDMX.

Estas son las siete alcaldías de la CDMX donde se activó la alerta amarilla por fuertes lluvias

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC advirtió por fuertes lluvias en estas siete alcaldías de la CDMX:

Azcapotzalco (AZC) Benito Juárez (BJU) Cuauhtémoc (CUH) Gustavo A. Madero (GAM) Iztacalco (IZC) Miguel Hidalgo (MIH) Venustiano Carranza (VCA)

Activan alerta amarilla en 7 alcaldías de CDMX por fuertes lluvias (@SGIRPC_CDMX / X )

Se pronostica una acumulación de entre 15 y 29 mm por las fuertes lluvias, lo que puede generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Existe la posibilidad de granizadas en el norte y centro de la CDMX, por lo que las autoridades advierten a la población para tomar sus precauciones.

Se advierte sobre la posible caída de ramas, árboles y lonas en las calles de la Ciudad de México.

Estas son las recomendaciones por las fuertes lluvias para el sábado 27 de junio

Para garantizar la seguridad de las personas ante las condiciones climáticas actuales en las siete alcaldías con alerta amarilla, las autoridades recomiendan seguir estas medidas:

Limpieza de drenajes: Retirar la basura de las coladeras tanto del interior como del exterior de los hogares para evitar inundaciones. Protección en el hogar: Asegurarse de cerrar bien puertas y ventanas. Precaución al transitar: Por ningún motivo intentar cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua. Uso de equipo adecuado: En caso de salir de casa, utilizar paraguas o impermeable. Cuidado al transitar: En caso de que transitar por estas zonas, bajar la velocidad del vehículo y extremar precauciones a la hora de conducir.