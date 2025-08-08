Isaac del Toro busca el triunfo en la Vuelta a Burgos; te compartimos la hora y canal para seguirlo en la Etapa 5, la última de la competencia.

Isaac del Toro se mantiene en el tercer lugar de la Vuelta a Burgos después de la Etapa 4, y con dos jornadas por desarrollarse confía en pelear por el triunfo.

Hora para ver a Isaac del Toro en la Etapa 5 del Vuelta a Burgos

Isaac del Toro buscará el triunfo en la Vuelta a Burgos el sábado 9 de agosto durante la Etapa 5 de la competencia.

La Etapa 5 de la Vuelta a Burgos empeieza alrededor de las 5 de la mañana, pero se podrá seguir en vivio a partir de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México.

Canal para ver a Isaac del Toro en la Etapa 5 de la Vuelta a Burgos

La Vuelta a Burgos es transmitida en vivo en México a través de la plataforma Claro Sports, por lo que nadie debe perderse la participación de Isaac del Toro en la Etapa 5.

Evento: Vuelta a Burgos

Fase: Etapa 5

Fecha: Sábado 9 de agosto de 2025

Recorrido: Quintana de Pidio a Lagunas de Neila

Horario: 5 de la mañana (en vivo en México a las 7 de la mañana)

Transmisión: Claro Sports

Vuelta a Burgos: ¿Cómo es la Etapa 5 en la que participará Isaac del Toro?

La Etapa 5 de la Vuelta a Burgos presenta dos de los ascensos más exigentes del recorrido, en los que Isaac del Toro buscará el triunfo.

La salida será en Quintana del Pidio y, tras 97 kilómetros y dos puertos de tercera categoría, el pelotón afrontará el Alto de Rozavientos, un ascenso de primera categoría.

Después del descenso, llegará la imponente subida a las Lagunas de Neila, donde estará ubicada la línea de meta, para Isaac del Toro será un momento ideal para lanzar un ataque decisivo.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos?

Isaac del Toro concluyó la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos integrado en el grupo principal y fuera de las diez primeras posiciones, pero se mantiene como tercero de la clasificación general.

Así va la clasificación general de la Vuelta a Burgos: