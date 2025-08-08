En la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos ganó la experiencia, pues el italiano de 37 años de edad, Damiano Caruso, se impuso con un amplio margen y consiguió la octava victoria en su carrera; Isaac del Toro llegó junto al pelotón y se mantiene a 26 segundos del líder general.

El francés Bisiaux se mantiene en el liderato, seguido de Giulio Pellizzari y en la tercera posición aparece Isaac del Toro en la clasificación general de la Vuelta a Burgos.

Pero volvamos a lo que sucedió en la Etapa 4, pues Damiano Caruso protagonizó un capítulo histórico en su carrera: se convirtió en el ciclista más longevo en ganar una etapa de la Vuelta a Burgos (37 años y 300 días).

La fuga de siete corredores marcó el ritmo de la Etapa 4, con Damiano Caruso, entre los involucrados. Fue a 17 kilómetros de la meta que el italiano aceleró el ritmo para consagrarse con más de un minuto de ventaja.

Los ciclistas portugueses Rui Costa y Rui Oliveira completaron el podio de la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos.

Isaac del Toro se mantiene en la tercera posición de la clasificación general de la Vuelta a Burgos

En la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos, el mexicano Isaac del Toro mantuvo un ritmo controlado y aunque estuvo lejos de los primeros lugares, conservó la tercera posición en la clasificación general.

Posiciones de la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos:

Damiano Caruso Rui Costa Rui Oliveira Lawrence Warbasse Ben Zwiehoff Javier Romo Héctor Alvarez Mika Heming Xabier Mikel Azparren Antoine Huby

Clasificación general de la Vuelta a Burgos:

Leo Bisiaux Giulio Pellizzari Isaac del Toro Lorenzo Fortunato Johannes Kulset Giovanni Aleotti Urko Berrade Andrew August Fabio Christen Egan Bernal

¡Victoria de Damiano Caruso! El corredor italiano del (Bahrain-Victorious), gana en solitario la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Léo Bisiaux mantiene el liderato antes de la última etapa en las Lagunas de Neila.🤩💪👍#VueltaBurgos pic.twitter.com/SHYnUCB9n9 — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) August 8, 2025

Isaac del Toro: ¿Cuándo será la Etapa 5 de la Vuelta a Burgos?

El mexicano Isaac del Toro se prepara para encarar la última etapa de la Vuelta a Burgos, la cual tendrá lugar este sábado 9 de agosto y consta de un recorrido de 138 kilómetros: de Bodega Cillar de Silos a Lagunas Neila.

La ruta de salida está programada para las 13:07 (tiempo local) de Burgos, España, por lo que en México debemos de madrugar para ver a Isaac del Toro en acción.