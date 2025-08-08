En la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos ganó la experiencia, pues el italiano de 37 años de edad, Damiano Caruso, se impuso con un amplio margen y consiguió la octava victoria en su carrera; Isaac del Toro llegó junto al pelotón y se mantiene a 26 segundos del líder general.

El francés Bisiaux se mantiene en el liderato, seguido de Giulio Pellizzari y en la tercera posición aparece Isaac del Toro en la clasificación general de la Vuelta a Burgos.

Pero volvamos a lo que sucedió en la Etapa 4, pues Damiano Caruso protagonizó un capítulo histórico en su carrera: se convirtió en el ciclista más longevo en ganar una etapa de la Vuelta a Burgos (37 años y 300 días).

La fuga de siete corredores marcó el ritmo de la Etapa 4, con Damiano Caruso, entre los involucrados. Fue a 17 kilómetros de la meta que el italiano aceleró el ritmo para consagrarse con más de un minuto de ventaja.

Los ciclistas portugueses Rui Costa y Rui Oliveira completaron el podio de la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos.

Isaac del Toro se mantiene en la tercera posición de la clasificación general de la Vuelta a Burgos

En la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos, el mexicano Isaac del Toro mantuvo un ritmo controlado y aunque estuvo lejos de los primeros lugares, conservó la tercera posición en la clasificación general.

Posiciones de la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos:

  1. Damiano Caruso
  2. Rui Costa
  3. Rui Oliveira
  4. Lawrence Warbasse
  5. Ben Zwiehoff
  6. Javier Romo
  7. Héctor Alvarez
  8. Mika Heming
  9. Xabier Mikel Azparren
  10. Antoine Huby

Clasificación general de la Vuelta a Burgos:

  1. Leo Bisiaux
  2. Giulio Pellizzari
  3. Isaac del Toro
  4. Lorenzo Fortunato
  5. Johannes Kulset
  6. Giovanni Aleotti
  7. Urko Berrade
  8. Andrew August
  9. Fabio Christen
  10. Egan Bernal

Isaac del Toro: ¿Cuándo será la Etapa 5 de la Vuelta a Burgos?

El mexicano Isaac del Toro se prepara para encarar la última etapa de la Vuelta a Burgos, la cual tendrá lugar este sábado 9 de agosto y consta de un recorrido de 138 kilómetros: de Bodega Cillar de Silos a Lagunas Neila.

La ruta de salida está programada para las 13:07 (tiempo local) de Burgos, España, por lo que en México debemos de madrugar para ver a Isaac del Toro en acción.

  • Evento: Etapa 5 de la Vuelta a Burgos
  • Fecha: Sábado 9 de agosto
  • Hora: 5:07 a.m. (tiempo del centro de México)
  • Recorrido: 138 kilómetros
  • Transmisión: Claro Sports