¡Es hoy, es hoy! Allan Saint-Maximin ya tomó el avión que lo llevará a territorio nacional para comenzar su aventura en la Liga MX con las Águilas del Club América; aquí te decimos la fecha y hora de llegada del bombazo azulcrema a México.

Los aficionados del Club América exigían refuerzos y la directiva los sorprendió con un bombazo. Allan Saint-Maximin, quien sorprendió a nivel mundial por su regate y explosividad al ataque, irrumpirá en la Liga MX a partir del Apertura 2025.

Club América alcanzó un acuerdo con el Al-Ahli de Arabia Saudita por el pase de Allan Saint-Maximin. Negociación que rondó en los 12 millones de dólares, alrededor de 240 millones de pesos mexicanos.

¿Cuándo y a qué hora llegará el nuevo refuerzo del América, Allan Saint-Maximin, a México?

Allan Saint-Maximin llegará a México hoy vienes 8 de agosto a la Ciudad de México alrededor de las 8:15 p.m. (tiempo del centro de México).

Los aficionados azulcremas han seguido de cerca la información sobre el arribo de su figura, por lo que se espera que le den una gran bienvenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Cuándo debutará Allan Saint-Maximin con Club América?

Su irrupción a la Liga MX se dará el mismo día que se reanude la actividad del Apertura 2025, por lo que luce improbable que Allan Saint-Maximin con Club América pueda debutar con Club América esta jornada.

En este contexto, el debut de Allan Saint-Maximin podría ser para la Jornada 5 cuando Club América se mida a Club Tigres el sábado 16 de agosto en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.