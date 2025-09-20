Isaac del Toro encara el reto de ganar la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025: te decimos la hora y el canal para ver la competencia el domingo 21 de septiembre.

Isaac del Toro llega en gran momento al Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, y así se estrenará en la categoría élite del evento.

Hora para ver a Isaac del Toro en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Isaac del Toro arrancará la prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, a partir de las 5:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, el domingo 21 de septiembre.

Canal para ver a Isaac del Toro en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

La prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en la que correrá Isaac del Toro, se podrá ver el domingo 21 de septiembre a través de la plataforma Claro Sports.

Evento: Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Fase: Prueba contrarreloj

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: 5:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo es la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 que correrá Isaac del Toro?

La contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, es una prueba en la que cada ciclista, entre ellos Isaac del Toro, parte en solitario con el objetivo de completar un recorrido en el menor tiempo posible.

La prueba contrareloj es diferente, ya que no hay ruedas a las que seguir ni compañeros que protejan del viento.

Isaac del Toro, al igual que el resto de los ciclistas, enfrenta la contarreloj con bicicletas especiales que tienen cuadros rígidos y ruedas aerodinámicas.

En la contrarreloj no hay trabajo colectivo ni fugas, y todo depende de la capacidad individual.

Recorrido de la contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

La prueba contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en la participará Isaac del Toro, tendrá un recorrido de 40.6 kilómetros en Kigali, capital de Ruanda.

Esta vez, la contrarrelo no será completamente dedicada a la velocidad, ya que incorpora 680 metros de ascenso.

El trazado arrancará en la BK Arena, uno de los recintos deportivos más representativos del país, y concluirá en el Centro de Convenciones de Kigali.