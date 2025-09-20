En un día bastante accidentado, se corrió la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú y ya quedó definida la parrilla de salida para el día de mañana que se lleve a cabo la carrera.

Pilotos como Alex Albon, Franco Colapinto, Oliver Bearman y Pierre Gasly quedaron fuera de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán debido a que sufrieron accidentes en distintos momentos de la carrera.

Además, ni Oscar Piastri ni Lando Norris, pilotos de McLaren que lideran la clasificación del campeonato de pilotos, consiguieron la pole position y en cambio fue el vigente campeón de la Fórmula 1 quien largará primero mañana.

Así quedó la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1

En una carrera que se vio opacada por varios accidentes, Max Verstappen, piloto de Red Bull y vigente campeón de la Fórmula 1, quedó en primer lugar de la clasificación de cara al Gran Premio de Azerbaiyán.

Carlos Sainz, piloto español de Williams y Liam Lawson, piloto neozelandés de Racing Bulls, quedaron en segundo y tercer lugar respectivamente de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1.

Look at that starting grid! 👀



Here's how they'll line up for Sunday's race in Baku#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tUUc0NNNkM — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Lando Norris y Oscar Piastri, arrancarán mañana en la séptima y novena posición de la parrilla y buscarán de a poco escalar posiciones para sumar otro podio más a la destacada temporada que están teniendo.

Fórmula 1: ¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Azerbaiyán?

Para la mala fortuna de los aficionados a la Fórmula 1 en México, si quieren ver el Gran Premio de Azerbaiyán tendrán que madrugar, pues la carrera está programada para comenzar a las 4:00 de la madrugada de este domingo 21 de septiembre.

Será a través de la señal de Fox Sports Premium que se podrá ver el Gran Premio de Azerbaiyán en la cual Max Verstappen sale como el gran favorito luego de que se quedó con la pole position.