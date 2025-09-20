Alegna González hace historia para México en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, en su especialidad que es la Marcha 20km consiguió la medalla de plata.

Con un tiempo de 1:26:06, Alegna González recorrió los 20 km y dejó un récord americano en el Campeonato Mundial de Atletismo. La primer lugar fue la española María Pérez con 1:25:54.

Desde Lupita González en Londres 2017, México no conseguía una medalla en marcha, por lo que es historia pura.

#Atletismo 🏃



¡PLATA PARA ALEGNA! 🥈



Alegna González 🇲🇽 rompe su racha de quintos lugares y se lleva la PLATA en la prueba de marcha 20km femenil en el Mundial de Atletismo en Tokio 🇯🇵

👉 Segunda medalla de México 🇲🇽 en en Mundial 🥈 🥈



👉 Segunda medalla de México 🇲🇽 en en Mundial 🥈 🥈 pic.twitter.com/MMK5pxUod3 — 🇲🇽 Central Olímpica 🇲🇽 (@JJOO_MX) September 20, 2025

