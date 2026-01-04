El conjunto que llevaba Nicolás Maduro se viralizó tras su detención, por lo que terminó por agotarse en la tienda en línea de Nike.

La primera imagen de la captura de Nicolás Maduro llamó la atención por la vestimenta que tenía el presidente de Venezuela.

Conjunto de Nike que llevaba Nicolás Maduro está por agotarse

Se reporta que el outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido, estaría por agotarse en Nike, ya que en México, el producto en el sitio web aparece como no disponible.

Imagen de Nicolás Maduro detenido por Estados Unidos (Agencia México)

Se trata del modelo Nike Tech Fleece que se compone de una sudadera de gorro y unos joggers, cuyo precio es de:

Sudadera Nike Tech Fleece: 2 mil 094 pesos, con un descuento actual del 19%; su cuesto regular es de 2 mil 596 pesos

Joggers Nike Tech: 2 mil 148 pesos

Cabe señalar que ambas prendas están diseñadas con materiales reciclados de poliéster reciclado y algodón orgánico.

Además cuentan con un diseño casual, confortable y de uso deportivo.

En el caso de la sudadera presenta con un gorro de cierre completo y ajuste atlético.

Outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido se agota en Nike (Nike)

Mientras que los joggers ofrecen calidez y comodidad, explica Nike en la descripción de sus prendas deportivas que Nicolás Maduro hizo tendencia.

Además de causar sensación entre los clientes de Nike, la ropa deportiva de Nicolás Maduro también provocó que las búsquedas en Google por el conjunto aumentaran.