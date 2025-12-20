Las acciones de Nike Inc. cayeron con fuerza tras la divulgación de resultados trimestrales débiles, afectados por presiones arancelarias y un deterioro prolongado de ventas en China.

El informe financiero deterioró la confianza de los inversionistas y generó una reacción negativa inmediata en los mercados, complicando el plan de recuperación trazado por la compañía.

¿Nike en crisis? Sus peores días en Bolsa por el desplome de ventas

Durante el segundo trimestre fiscal 2026, Nike Inc. reportó que las ventas en China se desplomaron 17%, acumulando seis trimestres consecutivos de caídas interanuales.

China representa cerca de 15% de los ingresos globales de Nike Inc., por lo que su debilidad tuvo un impacto desproporcionado en resultados y perspectivas.

Tenis Air Jordan de Nike (Nike)

El deterioro fue más severo en el segmento de calzado, donde las ventas retrocedieron cerca de 20%, presionadas por competencia local intensa y menor tracción del consumidor.

A ello se sumó una caída aproximada de 36% en comercio electrónico, vinculada a menor tráfico digital, ajustes promocionales y acumulación de inventario en categorías específicas.

Nike Inc. también enfrentó presión en márgenes brutos, reducidos alrededor de 300 puntos básicos, impactados por aranceles estadounidenses que generaron costos adicionales por 1.500 millones de dólares.

A nivel global, la empresa reportó ingresos por 12.400 millones de dólares, un aumento de 1%, mientras el ingreso neto cayó 32%, reflejando menor rentabilidad.

El director ejecutivo Elliott Hill reconoció que la estrategia en China no avanzaba al ritmo esperado y planteó un reajuste para recuperar relevancia competitiva.

La reacción bursátil fue inmediata, con acciones cayendo más de 10%, mientras inversionistas evaluaron riesgos persistentes en Asia, aranceles y un panorama desafiante para próximos trimestres.