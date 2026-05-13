El secretario Marco Rubio desató una ola de comentarios en redes luego de aparecer usando el mismo conjunto deportivo Nike Tech Fleece gris que vistió Nicolás Maduro durante su captura.

La imagen fue difundida por Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca, mientras Rubio viajaba a bordo del Air Force One y generado especulación sobre si fue una coincidencia o un mensaje.

Marco Rubio viste polémico conjunto Nike de Maduro y desata especulaciones

Marco Rubio apareció en redes usando el conjunto Nike Tech Fleece, compuesto por una sudadera de gorro y unos joggers, mismo modelo que portaba Nicolás Maduro durante su captura en enero de 2026.

Marco Rubio usó el polémico conjunto Nike de Maduro (Captura de pantalla)

La “coincidencia” no pasó desapercibida e, incluso, usuarios de redes especulan que, posiblemente, Marco Rubio usó este conjunto Nike para enviar un mensaje al régimen venezolano.

De acuerdo con la información, el conjunto Nike tiene un valor aproximado de 260 dólares y, tras la difusión de las fotografías de Maduro, el modelo se agotó en varias tiendas y plataformas digitales.

Activistas republicanos y simpatizantes de Donald Trump impulsaron la imagen en plataformas digitales, donde incluso comenzaron a llamar al atuendo “Nike Tech Venezuela” o “Maduro Fit”.

Outfit que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido se agota en Nike (Yazmín Betancourt)

Hasta el momento, ni Rubio ni la Casa Blanca han explicado si la elección de ropa fue intencional, pero en redes la imagen fue interpretada como una provocación simbólica y un recordatorio de la operación.

Cabe mencionar que Marco Rubio es señalado como uno de los políticos más críticos de Venezuela y Cuba, por lo que la foto es vista como presión política hacia el chavismo y sus aliados en América Latina.