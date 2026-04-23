Uber Eats presentó su estrategia tecnológica para el Mundial 2026 en México, con innovaciones que buscan transformar la forma en que los aficionados consumen alimentos y artículos durante el torneo.

Entre las novedades destacan Drops, promociones ligadas al marcador en tiempo real; Pedidos Grupales, que facilitan dividir cuentas entre amigos; la opción Para llevar con recolección programada; y la integración con OpenTable para reservas directas.

Daniel Colunga, director general de Uber Eats para México, detalló alianzas con Oxxo y Costco refuerzan la oferta, impulsando a las PyMEs restauranteras que representan el 60% del sector.

Mundial 2026: Uber Eats activa ofertas relámpago y otras funciones (Elizabeth Flores)

“Drops”: Promociones ligadas al marcador

Una de las novedades más esperadas es la función “Drops”, que conectará por primera vez los eventos del partido en tiempo real con la aplicación.

Según explicó Colunga, si ocurre un gol o un momento clave en el juego, se activará una promoción especial que estará disponible por un periodo corto de tiempo, permitiendo a los usuarios aprovechar ofertas exclusivas de manera inmediata.

Mundial 2026: Uber Eats activa ofertas relámpago y otras funciones (Elizabeth Flores)

Pedidos grupales: División de cuentas sin complicaciones

Pensada para las reuniones de amigos y familiares en casa, la función de “Pedidos Grupales” permite que una persona cree una orden y comparta una liga o código QR con sus invitados.

Cada integrante puede agregar sus productos preferidos desde su propio dispositivo y se puede configurar para que una sola persona pague la cuenta total o que cada quien cubra su propio consumo. Todos los pedidos llegarán en un mismo momento a través de un solo repartidor.

(Elizabeth Flores)

“Para llevar” y recolección programada

Para quienes prefieren evitar las multitudes y las esperas, Uber Eats está relanzando la opción “Para llevar” (Pick-up).

Esta herramienta permite a los usuarios ubicar en un mapa los restaurantes cercanos, realizar su pedido con anticipación y pasar por él personalmente, eliminando las filas y permitiendo programar la recolección según el horario que mejor les convenga.

Integración con OpenTable para reservas directas

Para elevar la experiencia gastronómica en los establecimientos físicos, la plataforma integró un flujo con OpenTable.

Esto permite a los usuarios buscar restaurantes con mesas disponibles, hacer una reserva directamente desde la app de Uber y, simultáneamente, coordinar el traslado en un vehículo de la plataforma para llegar a tiempo a su destino.

Uber destaca alianza con Oxxo y Costco rumbo al Mundial 2026

Además de estas funciones, Uber Eats destacó su alianza con socios como Oxxo, con envíos inmediatos de más de 3,000 artículos en 70 ciudades, y Costco, donde los usuarios podrán incluso adquirir su membresía a través de la app.

Esta infraestructura busca potenciar la actividad económica de los restaurantes en México, de los cuales el 60% son Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

Actualmente, Uber Eats aporta cerca del 20% de los ingresos de la industria restaurantera en México, cifra que se espera aumente significativamente durante el periodo mundialista.