El Fulham de Raúl Jiménez visitó el jueves 1 de enero al Crystal Palace en su primer partido de 2026, uno de los equipos en ascenso en la Premier League.

Raúl Jiménez fue titular con Fulham en la cancha del Crystal Palace, partido que terminó con empate en la Jornada 19 de Premier League.

Raúl Jiménez jugó los 90 minutos del partido del Fulham vs Crystal Palace, y aunque mostró buenos momentos, falló una oportunidad clara de gol que le pudo dar los tres puntos a su equipo, que salió con uno de cancha visitante.

Así fueron las principales acciones de Raúl Jiménez en la Jornada 19 de Premier League:

Al minuto 24, con el partido 0-0, Raúl Jiménez falló un disparo de frente a la portería, definiendo con la zurda por un costado de la portería.

Al minuto 58, Raúl Jiménez estrelló el balón en el poste, luego de rematarlo de cabeza demasiado picado. En una oportunidad clara de gol.

¿Cómo quedó el Fulham de Raúl Jiménez vs Crystal Palace?

El Fulham de Raúl Jiménez empató 1-1 con Crystal Palace, para llegar a 27 puntos en el lugar 10 de la Premier League, igualado en unidades con su rival en la Jornada 19.

El Francés, Jean-Philippe Mateta, adelantó al Crystal Palace al minuto 39; mientras que, Tom Cairney ingresó de cambió para emparejar el marcador al minuto 80.

Raúl Jiménez buscaba anotar por tercer partido consecutivo en la Premier League con el Fulham.

¿Cuándo vuelve a jugar el Fulham de Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez y Fulham fueron visitantes en dos partidos seguidos en la Premier League, pero en la Jornada 20 volverán a su cancha para recibir a un rival muy peligroso.

Partido durísimo para Raúl Jiménez y compañía, en el que tendrán que aplicarse al máximo para volver a sumar en la Jornada 20.

Después del partido a media semana contra Crystal Palace, Fulham recibirá a Liverpool con Raúl Jiménez listo para buscar más goles.

El partido Fulham vs Liverpool está programado para jugarse el domingo 4 de enero en Craven Cottage, en punto de las 9 de la mañana.