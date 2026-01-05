Raúl Jiménez y Fulham reciben al Chelsea en la Jornada 21 de la Premier League. Consulta la hora y canal para ver el partido del mexicano.
- Partido: Fulham vs Chelsea
- Fecha: Miércoles 7 de enero de 2026
- Fase: Jornada 21
- Torneo: Premier League
- Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Craven Cottage
- Transmisión: FOX One
Raúl Jiménez en Premier League: ¿Cuándo ver al mexicano y Fulham vs Chelsea?
El miércoles 7 de enero de 2026, a las 13:30 horas es la visita de Chelsea a la cancha de Fulham de Raúl Jiménez, en la Jornada 21 de Premier League.
Raúl Jiménez en Premier League: ¿Dónde ver al mexicano y Fulham vs Chelsea?
La plataforma FOX One transmitirá el partido Fulham vs Chelsea, con Raúl Jiménez en busca de anotar más goles.
¿Cómo llega el mexicano Raúl Jiménez a la Jornada 21 de Premier League?
La temporada de Premier League ha sido de altibajos para Raúl Jiménez, y después de recuperar su olfato goleador en la competencia, ha caído de nueva cuenta en una mala racha.
Raúl Jiménez anotó goles a Nottingham Forest y West Ham en las Jornadas 17 y 18 de la Premier League, para darle seis puntos valiosos al Fulham.
Sin embargo, el delantero del Fulham se ha ido en blanco ante Crystal Palace y Liverpool, partidos empatados por su equipo.
Después de enfrentar a Chelsea, el Fulham jugará la tercera ronda de la FA Cup el sábado 10 de enero.
¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League?
Raúl Jiménez suma 63 goles en la Premier League y acecha el Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo.
Cabe recordar que Raúl Jiménez jugó también con el Wolverhampton en la Premier League, antes de ser parte del Fulham.
Este es el Top-10 de goleadores latinos en la hsitoria de la Premier Leagu:
- Sergio Agüero | Manchester City | 184 goles | Argentina
- Carlos Tévez | West Ham, Manchester United y Manchester City | 84 goles | Argentina
- Robert Firmino | Liverpool | 82 goles | Brasil
- Gabriel Jesús | Manchester City y Arsenal | 76 goles | Brasil
- Richarlison | Watford, Everton y Tottenham | 71 goles | Brasil
- Luis Suárez | Liverpool | 69 goles | Uruguay
- Alexis Sánchez | Arsenal y Manchester United | 63 goles | Chile
- Raúl Jiménez | Wolverhampton y Fulham | 63 goles | México
- Gustavo Poyet | Tottenham y Chelsea | 54 goles | Uruguay
- Javier ‘Chicharito’ Hernández | Manchester United y West Ham | 53 goles | México