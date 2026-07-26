La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó su felicitación al ciclista Isaac del Toro tras lograr un histórico tercer lugar en el Tour de Francia.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France”. Claudia Sheinbaum

Y es que con este hecho, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en la historia en finalizar en el podio de la legendaria carrera del Tour de Francia.

Claudia Sheinbaum desea más éxitos para Isaac del Toro tras el tercer lugar en el Tour de Francia

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano, Isaac del Toro, tras haber finalizado en la tercera posición en el Tour de Francia.

La presidenta destacó que gracias a sus recientes logros deportivos, entre ellos su campeonato en el UAE Tour o su segundo lugar en el Giro de Italia, del Toro es el “joven más destacado del ciclismo en la actualidad”.

Por tal motivo, Sheinbaum afirmó que México se encuentra orgullo del esfuerzo y dedicación del ciclista mexicano, cuyo trabajo ha puesto el nombre de nuestro país en lo más alto de su deporte.

Así, del Toro se ha convertido ahora en una inspiración para todo el país, por lo que la presidenta externó nuevamente una gran felicitación tras todo lo que ha conseguido.

Al finalizar su mensaje, Sheinbaum deseó al joven ciclista que “sigan los éxitos”, toda vez que se ha convertido ya en el mexicano más laureado en la historia de su deporte.

“Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad. México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos". Claudia Sheinbaum