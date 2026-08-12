Isaac del Toro está listo para regresar a la competencia en la Clásica de Hamburgo 2026, programada para el domingo 16 de agosto.

Evento: Clásica de Hamburgo 2026

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Fase: Carrera de un día

Tras brillar en el Tour de Francia con un histórico tercer lugar general y el maillot blanco, el ciclista mexicano figura como una de las cartas fuertes del UAE Team Emirates-XRG.

Aunque la carrera favorece a velocistas, Isaac Del Toro buscará recuperar ritmo competitivo rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de la UCI, que se disputará en septiembre en Montreal, Canadá.

Isaac del Toro volverá a la bicicleta este domingo 16 de agosto en Alemania (MEXSPORT)

Isaac del Toro es una de las figuras en la Clásica de Hamburgo 2026

Aunque la Clásica de Hamburgo 2026 es favorable para los velocistas, Isaac del Toro figura como una de las principales cartas del UAE junto a Filippo Baroncini, Benoît Cosnefroy, Jhonatan Narváez, António Morgado y Florian Vermeersch.

La Clásica de Hamburgo 2026 es una carrera de un día y es la única confirmada para Isaac del Toro, luego de ser descartado para la Vuelta a España.

Isaac del Toro quedó tercero en el Tour de Francia 2026 (ITZEL ESPINOSA)

Isaac del Toro se prepara para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta

La Clásica de Hamburgo marcará el regreso de Isaac del Toro a la carretera como líder del UAE Team Emirates-XRG.

El ganador del maillot blanco en el Tour de Francia 2026 recuperará el ritmo competitivo rumbo al Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se disputará en septiembre en Montreal, Canadá.