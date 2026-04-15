Toda una polémica se desató por la filtración de la nueva película animada de Avatar, la cual fue distribuida por plataformas ilegales debido a un error de la propia Paramount.

Ahora, uno de los animadores de Avatar salió a hablar de la filtración y el sentir de todos los responsables del proyecto.

Avatar: The Last Airbender (Nickelodeon)

Animadores están destrozados por al filtración de la película de Avatar

Tras darse a conocer la filtración de la película animada de Avatar por parte de Paramount, así como su distribución en plataformas ilegales, uno de los responsables del proyecto salió a dar una declaración al respecto.

Manteniendo su anonimato, el animador de la película de Avatar señaló que los realizadores están destrozados, pues querían que su obra se viera en cines, no que llegara a los fans de forma ilegal.

Lamenta que trabajaron por años en el proyecto solo para ver cómo se filtraba y la gente de redes sociales la compartía “como si fuera un caramelo”.

Hay que mencionar que, al momento, se tiene una cifra de 10 millones de personas que ya vieron el filme de manera ilegal, por lo que ya no hay manera de revertir las cosas.

“Avatar: The Legend of Aang” (Nickelodeon)

¿Qué pasó con la película animada de Avatar?

Los problemas con la película animada de Avatar iniciaron incluso antes de que Paramount la filtrara por error, lo cual indica que el proyecto era conflictivo en sí mismo.

Si bien la película animada de Avatar fue anunciada por todo lo alto, siendo una continuación directa de la serie original, poco a poco hubo diversos reportes de problemas.

Se supo de desacuerdos con los creadores originales, se filtró una supuesta sinopsis que no agradó a los fans, además Paramount decidió que la película iría a su sistema de streaming, saltando el estreno en cines.

Finalmente, a inicios de abril, la misma Paramount envió por error el filme a un usuario de X, el cual primero pidió una recompensa; al no tener respuesta, decidió filtrar toda la película.