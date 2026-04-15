Durante la mañana de este martes 14 de abril, el elevador del Tren Suburbano de la estación Tultitlán presentó fallas, lo que dejó atrapadas a varias personas durante horas angustiantes.

Tuvieron que llegar elementos de Protección Civil y técnicos del transporte para liberar el elevador del Tren Suburbano de dicha estación.

Elevador del Tren Suburbano en estación Tultitlán comenzó a fallar la mañana del martes

De acuerdo con testimonios de pasajeros, el elevador del Tren Suburbano de la estación Tultitlán falló de un momento a otro y “dando jalones”, de acuerdo con una de las pasajeras atrapadas.

La mujer reveló que el elevador cerró, dio un jalón y ya no bajó, lo que provocó la angustia de todas las personas que estaban dentro.

En total, fueron dos horas que los pasajeros estuvieron atrapados en el elevador, sin recibir actualización de lo que sucedía fuera de este, ni siquiera de parte de las autoridades.

La preocupación era mucha, pues aunque el elevador estaba “atorado” seguía moviéndose violentamente, lo que hizo que muchos de los presentes pensaran que en algún momento se iba a vencer.

Ya sea por la fuera de tracción, o por el peso de todas las personas dentro de este, pues estaba casi lleno.

La señora Silvia Ramírez narró a N+, cómo fue que ella y otras personas quedaron atrapadas en el elevador del Tren Suburbano en la estación Tultitlán, Edomex. #LasNoticiasDeFORO con @juliosilvadc | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/ZQuGS3mB1B — N+ FORO (@nmasforo) April 14, 2026

El elevador del Tren Suburbano de la estación Tultitlán ya había presentado problemas

Cabe destacar que ese mismo elevador del Tren Suburbano de la estación Tultitlán ya había presentado problemas hace poco tiempo, pues estaba descompuesto en diciembre de 2025.

Apenas tenían 15 días que habían arreglado el elevador permaneciendo cerrado por casi 6 meses, sin que se volviera a reactivar hasta abril de 2026.

En teoría ya funcionaba perfectamente, pero no resistió ni un mes en actividad antes de que comenzara a fallar nuevamente.

Volverá a ser cerrado para su revisión sin fecha para su reapertura, por lo que podrían pasar varios meses más inactivo.