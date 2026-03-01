El Clásico Mundial de Beisbol 2026 arrancará el jueves 5 de marzo en su sexta edición, pero antes México tendrá una dura prueba ante equipos de las Grandes Ligas.

Antes del inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026, México enfrentará a Arizona Diamondbacks y a Los Angeles Dodgers.

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Fechas de los partidos de preparación de México

Previo a su debut oficial en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, México tendrá dos juegos de preparación ante Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers.

Los juegos de preparación de México serán el martes 3 y miércoles 4 de marzo en Estados Unidos.

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Horarios de los partidos de preparación de México

México se enfrentará a Arizona Diamondbacks en punto de las 14:10 horas, tiempo del centro de México, el martes 3 de marzo. Mientras que a Los Angeles Dodgers se medirán el 4 de marzo a las 14:05 horas.

Martes 3 de marzo

Rival: Arizona Diamondbacks

Sede: Salt River Fields at Talking Stick, Scottsdale

Hora: 14:10 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN, Disney+ y MLB.TV

Jueves 4 de marzo

Rival: Los Angeles Dodgers

Sede: Camelback Ranch, Glendale

Hora: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN, Disney+ y MLB.TV

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Fechas y horarios de partidos de preparación de México. (NELSON PULIDO / NELSON PULIDO)

¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está por iniciar y México debutará el viernes 6 de marzo en el torneo. Sus partidos de la primera ronda terminan el miércoles 11 de marzo y serán transmitidos por ESPN, Disney+, ViX y TUDN.

Fechas y horarios de los partidos de México: