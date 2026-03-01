Clásico Mundial de Beisbol 2026: Fechas y horarios de partidos de preparación de México.

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 arrancará el jueves 5 de marzo en su sexta edición, pero antes México tendrá una dura prueba ante equipos de las Grandes Ligas.
Antes del inicio del Clásico Mundial de Beisbol 2026, México enfrentará a Arizona Diamondbacks y a Los Angeles Dodgers.
Clásico Mundial de Beisbol 2026: Fechas de los partidos de preparación de México
Previo a su debut oficial en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, México tendrá dos juegos de preparación ante Arizona Diamondbacks y Los Angeles Dodgers.
Los juegos de preparación de México serán el martes 3 y miércoles 4 de marzo en Estados Unidos.
Clásico Mundial de Beisbol 2026: Horarios de los partidos de preparación de México
México se enfrentará a Arizona Diamondbacks en punto de las 14:10 horas, tiempo del centro de México, el martes 3 de marzo. Mientras que a Los Angeles Dodgers se medirán el 4 de marzo a las 14:05 horas.
Martes 3 de marzo
- Rival: Arizona Diamondbacks
- Sede: Salt River Fields at Talking Stick, Scottsdale
- Hora: 14:10 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, Disney+ y MLB.TV
Jueves 4 de marzo
- Rival: Los Angeles Dodgers
- Sede: Camelback Ranch, Glendale
- Hora: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, Disney+ y MLB.TV
¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está por iniciar y México debutará el viernes 6 de marzo en el torneo. Sus partidos de la primera ronda terminan el miércoles 11 de marzo y serán transmitidos por ESPN, Disney+, ViX y TUDN.
Fechas y horarios de los partidos de México:
- México vs Gran Bretaña | Viernes 6 de marzo | 12 horas
- Brasil vs México | Domingo 8 de marzo | 17 horas
- México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo | 19 horas
- Italia vs México | Miércoles 11 de marzo | 18 horas