El 2026 marcará el regreso del Clásico Mundial de Beisbol para el que México ha confirmado la participación de Randy Arozarena. Conoce las estrellas que lo acompañarán en la novena azteca.

Estas son las estrellas confirmadas para jugar con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026:

Randy Arozarena Alejandro Kirk Jarren Durán Taijuan Walker

Clásico Mundial de Beisbol 2026: Randy Arozarena apunta a ser la gran estrella de México en el torneo

Randy Arozarena estará de vuelta con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, un torneo en el que brilló en la edición pasada y amenaza con ser de nuevo, la gran estrella tricolor.

Randy Arozarena fue incluido en la novena ideal del Clásico Mundial de Beisbol 2023 como jardinero, a lado de las figuras Mike Trout y Masataka Yoshida.

Estos fueron los números de Randy Arozarena en el torneo del 2023:

.450 porcentaje de bateo

1 cuadrangular

9 carreras producidas

¡El show de Randy continúa! ✨



Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽



Confirmamos a Randy Arozarena para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽

La estrella de los Marineros de Seattle está lista para volver a celebrar en grande.

El camino de Randy Arozarena en el beisbol porfesional

Después de pasar por el beisbol mexicano, Randy Arozarena, cubano de nacimiento, debutó con Cardinals en las Grandes Ligas en el 2019.

En 2020 fue adquirido por los Tampa Bay Rays y firmó una de las mejores postemporadas en la historia de MLB.

Novato del Año en 2021, se convirtió en el rostro de los Rays en la temporada 2023, posterior al Clásico Mundial; elegido a su primer Juego de Estrellas.

Ya con los Mariners, en 2025 fue electo por segunda ocasión a un Juego de Estrellas y disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Toronto.

Randy Arozarena conectó 27 cuadrangulares en el calendario 2025, siendo la mejor cifra de vuelacercas en sus siete años en las Grandes Ligas.

Otras estrellas confirmadas para jugar con México el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Junto a Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jarren Durán y Taijuan Walker, han sido confirmados para jugar con México el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El tijuanense Alejandro Kirk brilló en el 2025 con Toronto, novena que disputó la Serie Mundial ante Dodgers, con una actuación destacada del receptor mexicano.

Jarren Duran es jardinero derecho de los Boston Red Sox, mientras que, Taijuan Walker es lanzador estelar con Philadelphia Phillies.

Con el paso de las semanas, la novena que dirigirá Benjamín Gil seguirá confirmando a los peloteros que jugarán el Clásico Mundial de Beisbol 2026, en marzo próximo.

¡TENEMOS CATCHER! 😎🔥



El campeón de la Liga Americana, Alejandro Kirk, está listo para dejarlo todo y defender la sangre mexicana en el Clásico Mundial 2026 🏆🌎

¿Qué grupo integrará México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se jugará en cuatro sedes distintas con 20 novenas en total, en el mes de marzo.

México competirá en la primera ronda en el Grupo B con sede en la ciudad de Houston, Texas en Estados Unidos.

Grupo B

Estados Unidos

México

Gran Bretaña

Brasil

Italia

Calendario de juegos de México en la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026:

México debutará en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 el viernes 6 de marzo de 2026 contra Gran Bretaña; enfrentará a Brasil el domingo 8; el lunes 9 chocará con Estados Unidos y el miércoles 11 se medirá con Italia.