El 2026 será un año cargado de deportes para todos los gustos, aunque el Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá ha acaparado los reflectores no será lo único que se celebrará.

El próximo año la oferta de eventos deportivos masivos a seguir será amplia y variada, en dos de ellos incluso habrá participación mexicana lo que acaparará la atención de los seguidores del deporte y las emociones en el país.

De igual manera, para los seguidores de los deportes acuáticos y las competencias individuales el próximo año se llevará a cabo el Mundial de Clavados mismo que se celebrará en México y aquí te diremos en dónde.

¿Solo futbol? En 2026 se disputarán al menos otras dos ‘Copas de Mundo’

Aunque en la mayoría de los espacios se habla del Mundial de Futbol 2026, no será el único torneo global que se jugará el próximo año ya que por lo menos habrá dos Copas del Mundo de otros deportes.

Del 6 al 22 de febrero de 2026 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en donde una de las competencias que más llama la atención es el Hockey sobre hielo, considerado oficialmente como un Campeonato Mundial.

La segunda competencia que se realizará el año entrante es el Clásico Mundial de Béisbol que se realizará del 5 al 17 de marzo de 2026 en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, en la edición pasada México finalizó en tercer lugar por lo que las expectativas para el siguiente año son altas.

México no sólo será sede de la Copa del Mundo de de Futbol también recibirá el de Clavados en 2026

México echará la casa por la ventana el próximo año cuando reciba dos Mundiales de distintas competencias y en específico será la perla tapatía, la ciudad que albergará las dos Copas del Mundo.

Después del éxito de la Copa del Mundo de Clavados 2025, Husain Al Musallam, presidente de la World Aquatics, confirmó que la élite global de la disciplina regresará a Guadalajara para el siguiente año.

De manera que del 5 al 8 de marzo de 2026, la capital jalisciense será testigo de la segunda parada de la Copa del Mundo de Clavados, esto previo a ser sede del Repechaje Intercontinental de la FIFA y al Mundial de Futbol 2026.