El Clásico Mundial de Beisbol 2026 está por iniciar y México debutará el viernes 6 de marzo en el torneo. Sus partidos de la primera ronda terminan el miércoles 11 de marzo y serán transmitidos por ESPN, Disney+, ViX y TUDN.

Fechas, horarios y dónde ver los partidos de México:

México vs Gran Bretaña | Viernes 6 de marzo | 12 horas

Brasil vs México | Domingo 8 de marzo | 17 horas

México vs Estados Unidos | Lunes 9 de marzo | 19 horas

Italia vs México | Miércoles 11 de marzo | 18 horas

Transmisión de partidos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 (@MLB_Mexico)

¿Dónde ver los partidos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

Las plataformas ESPN, Disney+, ViX y TUDN transmitirán los partidos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Cabe apuntar que a través de alguno de los canales de televisión abierta de Televisa se podrán ver también los juegos de México.