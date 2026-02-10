El Clásico Mundial de Beisbol definirá a los equipos que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De acuerdo con la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), el Clásico Mundial de Beisbol, que se realizará en Estados Unidos, contará con varias formas para conocer a los seis participantes en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo se definirán los boletos para Los Ángeles 2028?

La Confederación Mundial de Beisbol y Softbol presentó el proceso de clasificación para los torneos de beisbol, eventos clasificatorios que fueron aprobados por el Comité Olímpico Internacional (COI), ente que rige los Juegos Olímpicos.

De acuerdo con el COI, todos los continentes tendrán la posibilidad de contar con al menos un participante, pero para ello, solo serán tres eventos los que darán esos seis boletos:

Clásico Mundial de Beisbol

La primera oportunidad para clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 será el Clásico Mundial de Beisbol, que se celebrará del 5 al 17 de marzo de 2026. Los dos equipos de las Américas mejor clasificados en la clasificación final ganarán su boleto.

Clásico Mundial de Beisbol dará plazas olímpicas de Los Ángeles 2028. (Carlos Zepeda / Carlos Zepeda)

Premier 12 WBSC

Dicha competencia clasificará al equipo mejor clasificado de Asia y al mejor clasificado de Europa u Oceanía. Se realizará en noviembre de 2027.

Torneo Preolímpico

Este torneo dará la última plaza libre para Los Ángeles 2028. En la competencia participarán los dos mejores de cada continente: Asia, Europa, África y Oceanía, para definir el boleto final.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028 en Los Ángeles. La ceremonia de inauguración tendrá lugar en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y el Estadio SoFi el 14 de julio de 2028.

Por su parte, la ceremonia de clausura tendrá lugar en el Memorial Coliseum el 30 de julio de 2028.