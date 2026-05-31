Toluca vs Tigres se midieron en la final de la Concachampions 2026, en un duelo cerrado que terminó con los Diablos Rojos con el título, tras 23 años de sequía en esta competencia.

El 2003 era el campeonato más reciente de Toluca en este torneo, cuando aún se llamaba Liga de Campeones de la Concacaf.

Esta vez, Toluca ganó el título en penaltis: 6-5 ante los Tigres.

Luis García, portero de Toluca (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Marcador final de la Concachampions 2026: Toluca 1-1 Tigres (penaltis: Toluca 6-5 Tigres)

¿Cómo fue la victoria de Toluca sobre Tigres en la final de la Concachampions?

Toluca derrotó 6-5 a Tigres en penaltis en la final de la Concachampions 2026, para ganar su tercer título de este tipo en la historia.

No fue un partido sencillo para Toluca, que resintió las bajas de sus seleccionados Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Luis García salvó sendos goles, primero en remate de cabeza de Rómulo, y después sacando el contrarremate de Gignac.

En tiempos extras, Luis García volvió a salvar a Toluca desviando un disparo de Ángel Correa, y en penaltis fue el héroe.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Tigres:

Minuto 103: Jorge Díaz Price anotó el gol de la quiniela para Toluca

Minuto 113: Joaquim empata el marcador 1-1

La tanda de penaltis

Penaltis: Pavel Pérez 1-0 del Toluca

Penaltis: André Gignac empata 1-1

Penaltis: Santiago Simón recupera la ventaja escarlata

Penaltis: Juan Brunetta marca el 2-2

Penaltis: Federico Pereira no falla para los Diablos, 3-2

Penaltis: Fernando Gorriarán falló

Penaltis: Jorge Díaz Price pone el 4-2

Penaltis: Ángel Correa anota el 3-4 para Tigres

Penaltis: Franco Romero equivoca su disparo

Penaltis: Diego Lainez hace el 4-4 felino

Penaltis: Sebastián Córdova clava el 5-4 rojo

Penaltis: Rómulo empareja de nuevo, 5-5

Penaltis: Fernando Arce concreta el 6-5

Penaltis: Luis García detiene el envió de Sánchez Purata y Toluca se corona

¿Por qué se jugó la final de la Concachampions en Toluca?

El Toluca fue el anfitrión del partido por el título de la Concachampions tras haber terminado en la cima de la tabla de posiciones acumulada de la competición.

Toluca buscaba su tercer título de la Concachampions, habiendo ganado el torneo por última vez en la edición de 2003.

El primer título de este tipo de Toluca fue en el año 1968, en la todavía conocida como Liga de Campeones de la Concacaf.