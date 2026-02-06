Clásico Mundial de Beisbol 2026: roster oficial de México.

Este jueves 5 de febrero se reveló el roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026 con Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezando la lista.
La Selección Mexicana de Beisbol, dirigida por el mánager Benjamín Gil, presentó el roster oficial de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.
¿Quiénes son los 30 jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Luego de obtener un histórico tercer lugar obtenido en el año 2023, México tiene planeado llegar a lo más alto en el torneo internacional más importante del beisbol.
Aquí la lista de los 30 jugadores que representarán a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026:
Receptores
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
Infielders
- Jonathan Aranda
- Nick Gonzales
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Jared Serna
- Rowdy Téllez
- Ramón Urías
- Luis Urías
Jardineros
- Jarren Duran
- Randy Arozarena
- Alek Thomas
- Julián Ornelas
- Alejandro Osuna
Lanzadores
- Alexander Armenta
- Javier Assad
- Brennan Bernardino
- Taj Bradley
- Alex Carrillo
- Jesús Cruz
- Daniel Duarte
- Robert García
- Luis Gastélum
- José Urquidy
- Andrés Muñoz
- Samuel Natera
- Gerardo Reyes
- Taijuan Walker
- Victor Vodnik
¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
El Clásico Mundial de Beisbol 2026 en donde participará México iniciará el 5 de marzo en el Tokyo Dome.
Por lo que la Selección Mexicana de Beisbol intentará hacer todo lo posible para quedar campeón de dicho torneo internacional.