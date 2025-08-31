América Femenil visita al Chorrillo en la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup; te decimos la hora, fecha y dónde ver el partido de las Águilas.

El América Femenil se mantiene en la cima de la Liga MX Femenil, y con esa etiqueta seguirá su camino en la Concacaf W Champions Cup.

Chorrillo vs América Femenil: Fecha para ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

El miércoles 3 de septiembre se miden Chorrillo vs América Femenil, en partido de la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup.

Chorrillo vs América Femenil: Horario para ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup

El partido Chorrillo vs América Femenil se jugará a las 19 horas en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, como parte de la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup.

Chorrillo vs América Femenil: ¿Dónde ver a las Águilas en la Concacaf W Champions Cup?

Las señales de la plataforma Disney + y ESPN transmitirán el partido Chorrillo vs América Femenil.

Partido: Chorrillo vs América Femenil

Fase: Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup

Fecha: Miércoles 3 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Rommel Fernández

Transmisión: Disney + y ESPN

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup?

América Femenil llega como líder de la Liga MX Femenil a la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup, una escuadra que ha demostrado su gran nivel en busca del campeonato del Apertura 2025.

En la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025, el América Femenil empató sin goles en la cancha del Alajuelense, por lo que ocupa el segundo lugar del Grupo A con un punto.

Así llega el Chorrillo a la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup

El Chorrillo de Panamá, rival del América Femenil en la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup, llega en un mal momento al partido.

En la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup, Pachuca goleó 6-0 al Chorrillo en la cancha del Estadio Hidalgo.

En su torneo local, el Chorrillo perdió 1-2 con el UMECIT, tres días después de su desastroso estreno en la Concacaf W Champions Cup.