Chivas vs Toluca se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 1 de la Liga MX, el sábado 18 de julio. Pronóstico 2-1 a favor del Rebaño. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Toluca: Pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.

Pronóstico del partido: Chivas 2-1 Toluca

Chivas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Toluca, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

Portero: Óscar Whalley

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González

Mediocampistas: Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo

Delanteros: Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín

Chivas abre el Apertura 2026 en su cancha ante Toluca (Redes Sociales)

Toluca

Portero: Luis Manuel García.

Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz y Jesús Angulo.

Delanteros: Alexis Vega, Paulinho y Helinho

Toluca visita a Chivas en la Liga MX (Emmanuel Martinez / Emmanuel Martinez)

Chivas vs Toluca: Fecha y horario para ver la Jornada 1 de la Liga MX

Chivas vs Toluca disputan el partido de la Jornada 1 de la Liga MX. El partido es el sábado 18 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.