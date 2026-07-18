Chivas vs Toluca se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 1 de la Liga MX, el sábado 18 de julio. Pronóstico 2-1 a favor del Rebaño. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Chivas vs Toluca: Pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.
Pronóstico del partido: Chivas 2-1 Toluca
Chivas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Toluca, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
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Chivas vs Toluca: Fecha, horario y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Chivas
- Portero: Óscar Whalley
- Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González
- Mediocampistas: Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo
- Delanteros: Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín
Toluca
- Portero: Luis Manuel García.
- Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo.
- Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz y Jesús Angulo.
- Delanteros: Alexis Vega, Paulinho y Helinho
Chivas vs Toluca: Fecha y horario para ver la Jornada 1 de la Liga MX
Chivas vs Toluca disputan el partido de la Jornada 1 de la Liga MX. El partido es el sábado 18 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Toluca
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video