Chivas vs Toluca se enfrentan en el partido más atractivo de la Jornada 1 de la Liga MX, el sábado 18 de julio. Pronóstico 2-1 a favor del Rebaño. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Chivas vs Toluca: Pronóstico en el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Chivas vs Toluca juegan en la Jornada 1 de la Liga MX, con el pronóstico a favor del Guadalajara, con marcador de 2-1.

Pronóstico del partido: Chivas 2-1 Toluca

Chivas vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Chivas vs Toluca, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas

  • Portero: Óscar Whalley
  • Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González
  • Mediocampistas: Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo
  • Delanteros: Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín
Omar Govea es un futbolista mexicano, mediocampista en el Club Deportivo Guadalajara.
Chivas abre el Apertura 2026 en su cancha ante Toluca (Redes Sociales)

Toluca

  • Portero: Luis Manuel García.
  • Defensas: Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo.
  • Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz y Jesús Angulo.
  • Delanteros: Alexis Vega, Paulinho y Helinho
Turco Mohamed confirma el regreso de Alexis Vega tras su lesión.
Toluca visita a Chivas en la Liga MX (Emmanuel Martinez / Emmanuel Martinez)

Chivas vs Toluca: Fecha y horario para ver la Jornada 1 de la Liga MX

Chivas vs Toluca disputan el partido de la Jornada 1 de la Liga MX. El partido es el sábado 18 de julio de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video.

  • Partido: Chivas vs Toluca
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
  • Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Akron
  • Transmisión: Amazon Prime Video