Chivas vs Toluca abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 18 de julio a 19:07 horas. Transmiten Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Toluca: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

El sábado 18 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con el Chivas vs Toluca, en punto de las 19:07 horas.

Chivas vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?

El partido Chivas vs Toluca podrá verse a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Toluca la Jornada 1 de la Liga MX?

Chivas y Toluca debutan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Chivas se enfrentará a los Diablos Rojos con Gabriel Milito comandando al equipo rojiblanco; mientras que Antonio Mohamed es el estratega de los mexiquenses.

Chivas ha fichado a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, además del regreso del defensor Luis Rey. Mientras que Toluca tiene como novedad a Víctor “Pocho” Guzmán y Érick “Guti” Gutiérrez, además del regreso del delantero Iván “Gacelo” López.