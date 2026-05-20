El DT del Aston Villa, Unai Emery logró hacer historia en el futbol europeo al conquistar su quinta Europa League.

El Aston Villa venció 3-0 al Friburgo en la final de la Europa League para coronarse en la temporada 2025-2026, lo que fue el quinto título personal en la carrera como entrenador de Unai Emery.

Unai Emery hizo historia con el Aston Villa en la temporada 2025-2026

El entrenador Unai Emery hizo historia con el Aston Villa no solo en la Europa League donde quedaron campeones de la temporada 2025-2026, pues en la Premier League también ha destacado.

A falta de una jornada en la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery está en el cuarto lugar de la liga inglesa por encima del Liverpool, Bournemouth, Brighton y Chelsea, por lo que prácticamente tiene asegurado su lugar en la Champions League 2026-2027.

Nadie como Emery: conquista su quinta Europa League. (Emrah Gurel / AP Photo/Emrah Gurel)

Dicho éxito de Unai Emery se suma a una lista de campeonatos de la Europa League con otros equipos:

Sevilla: 3 títulos consecutivos (2013-14, 2014-15 y 2015-16)

Villarreal: Villarreal CF: 1 título (2020-21)

¿Cómo quedó el palmarés de Unai Emery tras ganar la Europa League?

Con la victoria de Unai Emery con el Aston Villa en la Europa League, se amplió la lista de campeonatos conseguidos por el entrenador.

PSG (7 títulos)

Ligue 1: 2017/18

Copa de Francia 2016/17 y 2017/18

Copa de la Liga de Francia: 2016/17 y 2017/18

Supercopa de Francia: 2016/17 y 2017/18

Sevilla (3 títulos)

Europa League: 2013/14, 2014/15 y 2015/16

Villarreal

Europa League: 2020/21

Aston Villa