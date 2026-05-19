América vs Gotham se enfrentarán en las semifinales de la W Champions Cup. El partido de ida se jugará el miércoles 20 de mayo en el Estadio Hidalgo. El pronóstico es 1-0 a favor del equipo azulcrema.
América vs Gotham: Pronóstico para la semifinal de la W Champions Cup
América recibe a Gotham en el duelo de ida de las semifinales de la W Champions Cup. El marcador será un 1-0 a favor del cuadro azulcrema.
Pronóstico: América 1-0 Gotham.
América vs Gotham: Posibles alineaciones para la semifinal de la W Champions Cup
América y Gotham se miden en el duelo de ida de semifinales de la W Champions Cup. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez, Jocelyn Orejel, Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio, Montse Saldívar
- Delanteras: Scarlett Camberos, Kiana Palacios
Gotham
- Portera: Ann-Katrin Berger
- Defensas: Bruninha, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Jenna Nighswonger
- Mediocampistas: Rose Lavelle, Delanie Sheehan, Yazmeen Ryan
- Delanteras: Maitane López, Lynn Williams, Esther González
América vs Gotham: Día, hora y canal para ver la ida de la semifinal de la W Champions Cup
América vs Gotham se enfrentan en la semifinal de la W Champions Cup. El partido es el miércoles 21 de mayo de 2026 y será transmitido a las 17:30 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: América vs Gotham
- Fase: Semifinal
- Torneo: W Champions Cup
- Fecha: Miércoles 21 de mayo de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Hidalgo
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegan América y Gotham a las semifinales de la W Champions Cup?
América llegan a este partido contra Gotham luego de conquistar la Liga MX Femenil al derrotar 3-1 a Rayadas en la final del Clausura 2026.
Por su parte, Gotham son las actuales campeonas de la W Champions Cup y en su liga se ubican en la quinta posición con 18 puntos.