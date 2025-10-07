Alemania vs Luxemburgo se miden en partido de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026; te decimos cuándo y dónde ver a la selección teutona.

Alemania ha tenido un inicio irregular en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, pero es favorito para vencer a Luxemburo en el que será su tercer partido.

Alemania vs Luxemburgo: ¿Cuándo ver el partido de las eliminatorias europeas?

Alemania vs Luxemburgo se enfrentan el viernes 10 de octubre de 2025, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A las 12:45 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Alemania vs Luxemburgo, en territorio teutón.

Alemania vs Luxemburgo será uno de los 8 partidos que se jugarán el viernes 10 de octubre, en las eliminatorias mundialistas.

Alemania vs Luxemburgo: ¿Dónde ver el partido de las eliminatorias europeas?

La señal de la plataforma SKY Sports transmitirá el partido Alemania vs Luxemburgo, como parte de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

Partido: Alemania vs Luxemburgo

Fase: Eliminatoria europea para el Mundial 2026

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 12: 45 horas, tiempo del centro de México

Sede: PreZero Arena

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Alemania al partido vs Luxemburgo en las eliminatorias mundialistas?

Alemania venció 3-1 a Irlanda del Norte en la anterior jornada de las eliminatorias del Mundial 2026, con lo que se recuperó de la derrota inicial en Eslovaquia.

Alemania ha jugado en todos los mundiales desde 1954, y antes de la derrota con Eslovaquia, solo había perdido tres partidos de eliminatoria.

La selección alemana es favorita para sumar otros tres puntos en su cancha, cosecha que reduciría la presión rumbo al Mundial 2026.

Luxemburgo no ha sumado puntos en dos partidos que ha jugado en la actual fase de las eliminatorias europeas, ambos juegos los disputó como local.

¿Cómo va el Grupo A de las eliminatorias europeas que integra Alemania ?

La victoria de Alemania sobre Irlanda del Norte, mejoró el panorama para los teutones en las eliminatorias europeas, para el Mundial 2026.

Así va el Grupo A de las eliminatorias para el Mundial 2026: