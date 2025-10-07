Tijuana vs Rayadas se encuentran en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Después de cumplirse 14 jornadas de la Liga MX Femenil, Rayadas se mantiene en busca de los primeros lugares de a competencia.

Tijuana vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Rayadas visita a Tijuana en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, partido programado para jugarse el viernes 10 de octubre de 2025.

Serán tres partidos con los que iniciará la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, entre ellos el duelo Tijuana vs Rayadas.

Tijuana vs Rayadas: Horario para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

A las 21 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Tijuana vs Rayadas, en el cierre de la actividad del viernes 10 de octubre en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil.

Tijuana vs Rayadas: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX Femenil

La plataforma Tubi transmitirá el partido Tijuana vs Rayadas, el viernes 10 de octubre.

Partido: Tijuana vs Rayadas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 14 de la Liga MX Femenil vs Tijuana?

Rayadas recibió al América Femenil en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, partido que perdió con marcador de 1-2.

Con la derrota, Rayadas se quedó en 23 puntos en el lugar 13 de la Liga MX Femenil, complicando su pase a la Liguilla del Apertura 2025.

Así que, vencer a Tijuana en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil es indispensable para las Rayadas.

¿Cómo quedó Tijuana en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil?

Tijuana, rival de Rayadas en la Jornada 15 de la Liga MX Femenil, enfrentó a Cruz Azul y perdió 3-4 en calidad de visitante.

Con la derrota en la cancha de Cruz Azul, Tijuana se estancó en 12 puntos en el lugar 13 de la Liga MX Femenil.