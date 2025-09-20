En la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, Chivas vs Tijuana se enfrentan en un partido importante para el Rebaño; te decimos a qué hora y dónde ver el juego.

Chivas vs Tijuana es uno de los tres partidos programados para jugarse el domingo 21 de septiembre en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Chivas vs Tijuana: A qué hora ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil

El domingo 21 de septiembre, Chivas vs Tijuana juegan el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, a partir de las 11 horas, tiempo del centro de México.

El Estadio Akron será el escenario del partido Chivas vs Tijuana, una visita complicada para la escuadra fronteriza.

Chivas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Las plataformas Amazon Prime Video y Tubi transmitirán el partido Chivas vs Tijuana, duelo correspondiente a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Partido: Chivas vs Tijuana

Fase: Jornada 12 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video y Tubi

¿Cómo llega Chivas al partido de la Jornada 12 de Liga MX Femenil?

La escuadra femenil de Chivas es favorita para derrotar a Tijuana en la Jornada 12 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 11 de la competencia, Chivas enfrentó al América Femenil en el Clásico Nacional, logrando un buen resultado.

Victoria con marcador de 2-0 fue la que consiguió Chivas femenil sobre América femenil en la Jornada 11.

Con los tres puntos sumados en el Clásico Nacional, Chivas llegó a 20 puntos en el sexto lugar de la Liga MX Femenil.

¿Cómo llega Tijuana a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Tijuana llega en un buen momento a la Jornada 12 de la Liga MX Femenil, en la que visitará a Chivas.

Tijuana suma 9 puntos en el lugar 13 de la Liga MX Femenil, previo a su partido contra las Chivas.

En la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, Tijuana goleó como visitante a Mazatlán, con marcador de 3-0.