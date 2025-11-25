Tijuana vs Tigres se enfrentan en los cuartos de final de la Liga MX; te contamos cuándo y en qué canal ver el partido de ida.

Partido: Tijuana vs Tigres

Fase: Partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Caliente

Transmisión: FOX y Caliente TV

Tigres visitará la cancha de los Xolos de Tijuana, el Estadio Caliente, con el objetivo de salir bien librado en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

Tijuana vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX?

El miércoles 26 de noviembre, Tijuana vs Tigres se medirán a las 23 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final.

Tijuana vs Tigres será el último de tres partidos programados en el inicio de los cuartos de final de la Liga MX.

Tijuana vs Tigres: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Tijuana vs Tigres en la continuación de la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

¿Cómo llegó Tijuana a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres?

Tijuana aprovechó su localía en la primera fase del Play-In, para clasificarse en séptimo lugar a los cuartos de final de la Liga MX vs Tigres.

Después de vencer al FC Juárez, Tijuana en el primer partido del Play-In, los Xolos se alistaron para recibir a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

¿Cómo llegó Tigres a los cuartos de final de la Liga MX?

Tigres tuvo un gran cierre de torne en el Apertura 2025, para quedarse con segundo lugar de la Liga MX, por lo que cerrará su serie de cuartos de final ante Tijuana en la cancha del Estadio universitario.

En la Jornada 17 de la Liga MX, Tigres venció 3-1 a San Luis para amarrar el subliderato de la Liga MX con 36 puntos.