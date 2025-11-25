FC Juárez vs Toluca se miden en el inicio de los cuartos de final de la Liga MX; te contamos a qué hora y dónde ver el partido de ida que se jugará el miércoles 26 de noviembre.

Partido: FC Juárez vs Toluca

Fase: Partido de ida de los cuartos de final de Liga MX

Fecha: Miércoles 26 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX, Caliente TV, Tubi y el Canal 7

Después de varios días de descanso, el Toluca volverá a la acción en el inicio de los cuartos de final de la Liga MX, cuando se enfrente al FC Juárez.

FC Juárez vs Toluca: A qué hora ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX

El miércoles 26 de noviembre, FC Juárez vs Toluca se medirán a las 19 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, en la ida de los cuartos de final.

FC Juárez vs Toluca será el primero de tres partidos programados en el inicio de los cuartos de final de la Liga MX.

FC Juárez vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga MX?

Las plataformas FOX, Caliente TV, Tubi y el Canal 7 transmitirán el partido FC Juárez vs Toluca en la continuación de la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

¿Cómo llegó el FC Juárez a los cuartos de final de la Liga MX vs Toluca?

El FC Juárez aprovechó la doble oportunidad que ofrece el Play-In, para quedarse con el último boleto para los cuartos de final de la Liga MX.

Después de perder con Tijuana en el primer partido del Play-In, el FC Juárez derrotó a Pachuca en casa para clasificarse como octavo lugar, y ahora enfrentará a Toluca, líder del Apertura 2025.

¿Cómo llegó Toluca a los cuartos de final de la Liga MX?

Toluca fue el mejor equipo del Apertura 2025 de la Liga MX, y su rendimiento lo hace claro favorito para derrotar al FC Juárez en los cuartos de final de la Liguilla.

En la Jornada 17 de la Liga MX, Toluca derrotó al América par afianzarse en la cima de la competencia con 37 puntos.