La etapa del Chino Huerta en el futbol de Europa terminaría pronto, ya que el seleccionado mexicano podría regresar a México antes de lo esperado.

Chino Huerta juega en el Anderlecht de Bélgica, equipo en el que reapareció poco antes de ser convocado para el Mundial 2026 luego de superar una lesión que lo tuvo fuera de actividad.

¿A qué equipo de la Liga MX llegaría Chino Huerta?

De acuerdo a información del periodista Paco Vela, Chino Huerta ya habría llegado a un acuerdo con su actual club para poder ser transferido a Toluca.

Chino Huerta habría elegido a Toluca debido a que Antonio Mohamed, quien lo dirigió en Pumas es el entrenador del equipo choricero.

De acuerdo al reporte de Vela, Chino Huerta, cuyo valor según Transfermarkt es de 70 millones de pesos, sería comprado por el Toluca, quien ofrece un contrato de cuatro años al futbolista.

Mohamed, DT del Toluca, dirigió al Chino Huerta en Pumas (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

Chino Huerta jugará el Mundial 2026

Chino Huerta es parte de la Selección Mexicana que jugará a partir del jueves 11 de junio el Mundial 2026, y su valor podría aumentar en caso de tener una buena actuación.

En ese sentido, Toluca ha querido adelantarse a esa variable y ya habría cerrado la contratación del Chino Huerta.

Se espera que en los próximos días, o cuando México termine su participación en el Mundial 2026, se haga oficial la llegada del Chino Huerta al Toluca de la Liga MX.