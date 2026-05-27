César Huerta volverá este jueves a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, y todo indica que se jugará su lugar en la convocatoria para el Mundial 2026, en el partido ante Australia.

México vs Australia juegan este sábado 30 de mayo en Pasadena, California, partido en el que César Huerta tendría oportunidad de convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista final de la Selección Mexicana.

César Huerta buscará quedarse en la lista final de México para el Mundial 2026

A unos días de conocerse la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, está claro que César Huerta tendrá su última oportunidad para conseguir un lugar en el torneo, cuando el Tri se enfrente con Australia.

El duelo ante Australia será el penúltimo de preparación de México para el Mundial 2026, pero después de ese cotejo se dará a conocer la lista final del Tri.

El partido ante Serbia, el 4 de junio, será ya con la lista de México para el Mundial 2026 definida por el entrenador Javier Aguirre.

¿Qué necesita César Huerta para ser parte de México en el Mundial 2026?

César Huerta superó una severa pubalgia y una operación en la pelvis que lo mantuvo inactivo por más de seis meses, y en riesgo de perderse el Mundial 2026.

Hace unas semanas sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol europeo tras la lesión, pero su destino parecía lejano al Mundial 2026 como jugador de la Selección Mexicana.

Sin embargo, algo vio Javier Aguirre y su cuerpo técnico que los obligó a darle una última oportunidad al llamado Chino Huerta, quien pese a su inactividad tiene el talento para quedarse con la Selección Mexicana.

En ese sentido, ante Australia, César Huerta necesita mostrar la velocidad y la potencia que le caracterizan para ganarse un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.