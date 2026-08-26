César Chino Huerta aterrizó en la Ciudad de México para comenzar su segunda etapa como jugador de los Pumas, equipo con el que aceptó, tiene un cuenta pendiente por saldar.

Tras jugar poco más de un año en Bélgica, Chino Huerta aceptó la oferta para volver a México con Pumas, club con el que este este miércoles 26 de agosto hará exámenes médicos antes de firmar su contrato por tres años.

Chino Huerta no dudó en regresar a Pumas

Después de asegurar que intentó quedarse en el futbol de Europa sin éxito, Chino Huerta aceptó que otros equipos de la Liga MX se interesaron por sus servicios, pero sin ofertas formales, así que no dudó en volver a Pumas.

“Tuve ofertas, pero siempre convencido de que quería venir a Pumas. Por Pumas fue fácil abandonar mi sueño. Pumas me lo puso muy fácil” Chino Huerta, futbolista mexicano

“En el Club (Anderlecht) me cerraron las puertas y me dijeron que no contaban conmigo, fueron días muy difíciles” Chino Huerta, futbolista mexicano

César Huerta regresó a México para enrolarse con Pumas (@somos_FOX)

Esteban Solari convenció a Chino Huerta para volver a Pumas

Chino Huerta confirmó que habló con Esteban Solari, entrenador de Pumas, y aseguró que lo convenció del proyecto que tiene para llevar lejos a los felinos.

En ese sentido, Huerta dijo que vuelve a Pumas “con mucha ilusión” porque advirtió: “tengo algo pendiente acá”.

Pumas necesitaba un refuerzo en la delantera

Pumas, que anotó un solo gol en sus dos partidos más recientes de la Liga MX, necesitaba de un jugador como Chino Huerta que le dé más opciones ofensivas.

Pumas ha marcado dos goles en sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup: cayó 0-3 ante Charlotte y 0-2 frente a Cincinnati; empató 1-1 con Columbus, 0-0 contra Querétaro y 1-1 ante Necaxa.