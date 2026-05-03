César Huerta regresó a los entrenamientos con el Anderlecht de Bélgica y tiene la la mira puesta en llenarle el ojo a Javier Aguirre para ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

César Huerta formó parte de los jugadores convocados para el partido entre el Anderlecht y el Club Brujas, por lo que espera tener minutos para seguir con la esperanza de ser considerado para el Mundial 2026.

César Huerta sufrió una pubalgia que casi lo deja fuera del Mundial 2026

Fue a finales de noviembre de 2025 cuando César Huerta se sometió a una intervención quirúrgica para superar una pubalgia, por lo que el tiempo estimado de recuperación era de ocho semanas y posiblemente se extendería un poco más.

Afortunadamente para César Huerta, logró recuperarse antes del inicio del Mundial 2026 y pese a que ya salió la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, aún hay posibilidades de que pueda colarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Incluso Jérémy Taravel, actual director técnico del Anderlecht, reveló en conferencia de prensa que el objetivo es que el Chino Huerta tenga minutos en los partidos oficiales con el club.

“Estamos monitoreando día a día su reacción a los entrenamientos, pero la intención es que juegue con nosotros esta temporada. Él también quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México”, dijo el entrenador del jugador mexicano.

César Huerta regresa con el Anderlecht y sueña con el Mundial 2026. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo sabrá César Huerta si es considerado para el Mundial 2026?

César Huerta tiene hasta el mes de junio para demostrar que se encuentra al 100% para poder ser considerado en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Específicamente el 1 de junio de 2026 será el día que el entrenador de la Selección Mexicana entregue la lista final para el Mundial 2026, por lo que César Huerta aún tiene posibilidades de subirse al barco mundialista.