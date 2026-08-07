Chicago Fire vs Necaxa continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Chicago Fire vs Necaxa terminó a favor del equipo de la MLS.

Chicago Fire vs Necaxa: así fue el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026

En el partido Chicago Fire vs Necaxa de la Jornada 1 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Chicago Fire vs Necaxa:

Minuto 31: Gol de Dean (Chicago Fire)

Minuto 69: Gol de Andrew Gutman (Chicago Fire)

¿Cuándo vuelven a jugar Chicago Fire y Necaxa en la Leagues Cup?

Chicago Fire disputará la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente a Santos.

Necaxa, por su parte, enfrentará al Philadelphia con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.