Adama Traoré Diarra se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados a nivel internacional; es por eso que aquí te contamos todo sobre su edad, equipos, familia y carrera en el fútbol europeo.

¿Quién es Adama Traoré Diarra?

Adama Traoré Diarra es un futbolista profesional español que juega como extremo derecho o delantero. Nació en Barcelona, España, y se formó en las fuerzas básicas del FC Barcelona; además, ha jugado en varias ligas europeas, destacándose por su velocidad, fuerza física y capacidad para desequilibrar defensas. Actualmente, milita en el Fulham Football Club de la Premier League de Inglaterra.

¿Qué edad tiene Adama Traoré Diarra?

Adama Traoré nació el 25 de enero de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Adama Traoré Diarra tiene esposa?

Se desconoce si Adama Traoré está casado, pero desde hace tiempo mantiene una relación con Ana Rita, con quien comparte su vida en redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Adama Traoré Diarra?

Al haber nacido el 25 de enero, Adama Traoré es Acuario, el cual es reconocido por ser un signo visionario, original e intelectual. Las personas de Acuario valoran la libertad por encima de todo y suelen ser idealistas y humanitarias.

¿Adama Traoré Diarra tiene hijos?

Sí, de acuerdo con una publicación en redes sociales donde postea una foto con su familia, Adama Traoré tiene al menos un hijo, quien está a un mes de cumplir los dos años de edad.

¿Qué estudió Adama Traoré Diarra?

No hay información sobre la vida académica de Diarra, pues su vida ha estado enfocada en su formación futbolística desde la infancia, especialmente en academias deportivas.

¿En qué ha trabajado Adama Traoré Diarra?

Adama Traoré ha desarrollado toda su carrera en el fútbol, desde las divisiones juveniles hasta clubes europeos de élite: